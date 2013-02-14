Модернизировать меню - Вордпресс

Здравствуйте. Ищу специалиста, хорошо знающего CMS 1C-Битрикс. Необходимо написать 3 скрипта. Подробности расскажу в ICQ, оставляйте свои номерки. Работа для опытных программистов, уверенных в своих силах, т.к. действовать придется без доступа к сайту. Цену назовете сами после ...
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Движок сайта Wordpress. Требуется модернизировать меню. А именно, речь идет о визуальном меню. Один раз оно уже было модернизированно, так как стандартная версия жудко глючила. Теперь другая проблема: меню просто огромно 1200-1500 вместе со всеми подразделами. И когда добавляется новая категория, новый пункт меню появляется в самом низу и соответственно, а нужная категория вверху, на то чтобы его дотащить уходит мин. 40.
Что нужно сделать.
нужно чтобы новые категории и подкатегории можно было обозначить цыфрами, например. 1.4.7 категория 1 подкатегория этой категории 4 место 7.
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