Модернизировать меню - Вордпресс

Движок сайта Wordpress. Требуется модернизировать меню. А именно, речь идет о визуальном меню. Один раз оно уже было модернизированно, так как стандартная версия жудко глючила. Теперь другая проблема: меню просто огромно 1200-1500 вместе со всеми подразделами. И когда добавляется новая категория, новый пункт меню появляется в самом низу и соответственно, а нужная категория вверху, на то чтобы его дотащить уходит мин. 40.

Что нужно сделать.

нужно чтобы новые категории и подкатегории можно было обозначить цыфрами, например. 1.4.7 категория 1 подкатегория этой категории 4 место 7.