Плагин для wordpress

Здравствуйте! В целом нужно следующее: ведение электронных журналов учета операций по опубликованию раскрываемой информации на сайте в сети Интернет (далее – электронные журналы), выполненных с помощью технологических и программных средств обслуживания сайта в сети Интернет, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать плагин, либо доработать старый
http://df-shop.ru/journal/ вот сайт журнала бесплатного
прикручен плагин Download Manager
каждое скачивание журналов фиксируется в БД
таблица ahm_files
столбик download_count
надо на главную страницу вывести сумму этих скачиваний из колонки
сколько будет стоить хак/плагин/доработка, или как это назвать…
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