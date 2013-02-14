Нужно сделать движок купонно-скидочного портала

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Ищу людей, способных сделать движок для купонно-скидочного сайта...

Необходимы знания php или java, mysql или mongodb, jquery, memcached или apc

Предпочтение отдается людям с отзывами, уже создававшим купонные сайты. Возможна покупка готового движка.

Собствеено говоря, жду сроки и цены. Если владеете готовым решением, то опишите все фишки, всё, что он умеет.

11 лет назад
inteso
40 летЧехия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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