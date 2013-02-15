NetCat - создание нового раздела на сайте

Новый раздел “Партнер года” на сайте artsuvenir.com

1. Внутренняя навигация между разделами “Партнер года” должна быть по аналогии с http://helpers.kz/konkurs/about.html. Т.е. в верхней части контента должно быть три ссылки: “О программе”, “О конкурсе”, “Стать участником”, “Личный кабинет”. Личный кабинет сейчас не надо делать, но место под ссылку необходимо учесть.

2. Ссылка на раздел “Партнер года” должна быть над зеленой кнопкой “Заказать обратный звонок”. В том же стиле что и ссылки: “Требования к макетам” или “Рассчитать заказ”. Ссылка должна быть сквозной, располагаться на всех страницах сайта. Текст ссылки “Партнер года”.

3. Шаблон для всех страниц одинаковый, как на http://www.artsuvenir.com/techno-trebovaniya/

4. При клике на ссылку должна открываться страница “О программе” artsuvenir.com/partner/about/

Содержание страницы в прикрепленном файле “Тексты на сайт” (Внимание, в файле текст для двух страниц под соответствующими заголовками). Проставить относительные ссылки для скачивания презентации и положения о конкурсе. Файлы должны находится в папке сайта.

5. Вторая страница “О конкурсе” artsuvenir.com/partner/terms/ . Текстовая страницы часть находится в файле “Тексты на сайт”. Проставить относительную ссылку для скачивания положения о конкурсе.

6.Третья страница “Стать участником”. artsuvenir.com/partner/sign-up/ . Все поля сделать так же как и http://helpers.kz/konkurs/sign-up.html , в том числе чекбокс с текстом, и ссылкой на условия. Одно отличие, под заголовком “Заявка на участие в конкурсе “Партнер года””, дать текст: “* - обязательные поля”. Обязательные поля такие же как в примере выше. Рамки не закруглять, что бы было в стилях сайта. В случае ошибки, незаполненного поля, должно всплывать обычное системное окошко (пример в форме "рассчитать заказ”) с предупреждением: “Не все обязательные поля заполнены корректно. Пожалуйста, проверьте информацию и повторите попытку”. После отправки заявки посетитель должен автоматически переходить на страницу подтверждения отправки заявки. http://www.artsuvenir.com/sended/. Кнопку “Отправить” сделать ссылкой, в таком же стиле как «Рассчитать заказ» на странице контактов http://www.artsuvenir.com/contacts/

Дополнительные требования:

1. Страницы должны быть доступны через административную панель сайта

2. Возможность через админку сайта редактировать контентную часть страниц, заголовки.

3. Заявки на время тестирования должны приходить на почту [email protected], с темой “Заявка АС, “Партнер года””. Рабочий адрес заказчика сообщу отдельно.

4. Кириллические почтовые адреса в заявке должны корректно обрабатываться.

Задание простое, доступа будут в понедельник 11 февраля, задачу необходимо выполнить к вечеру понедельника 17:00 по Москве. Оплата ЯДом. 500 р.