Доработки сайта на ModX

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок132 просмотра
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Требуются следующие доработки сайта на CMS ModX:

- вывод и сортировка статей по количеству посещений

- вывод и сортировка статей по количеству комментариев

В дальнейшем возможно будут еще некоторые мелкие доработки

MODX
11 лет назад
Dael777
Илья 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад