Ищем программиста знающего WebAsyst

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка160 просмотров
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Ищем опытного программиста работающего с WebAsyst для работы по веб проектам на этой системе управления. Все подробности в личку.

11 лет назад
imgconsult
65 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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