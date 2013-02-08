OpenCart - программирование и верстка

Новый раздел “Партнер года” на сайте artsuvenir.com 1. Внутренняя навигация между разделами “Партнер года” должна быть по аналогии с http://helpers.kz/konkurs/about.html. Т.е. в верхней части контента должно быть три ссылки: “О программе”, “О конкурсе”, “Стать участником”, “Личный ...