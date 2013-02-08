Доделать сайт на Joomla 1.5

$50
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок132 просмотра
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Внести изменения в сайт на Joomlа согласно техническому заданию. Настроить плагины, немного изменить дизайн.

Joomla
11 лет назад
azzpirin
Антон 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
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