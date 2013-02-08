Доделать сайт на Joomla 1.5

Ищем опытного программиста работающего с WebAsyst для работы по веб проектам на этой системе управления. Все подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внести изменения в сайт на Joomlа согласно техническому заданию. Настроить плагины, немного изменить дизайн.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $200
Сделать сайт на Modx. Сделать мультиязычность. Добаввление разделов (левое меню): Каждый радел соответствует курсу Каждый раздел в горизонтальном меню: текстовая страница Страница курса (боковое меню): Текстовое описание курса на каждой странице. Внизу кадого курса форма записи на этот курс (поставить каптчу). Каждый ...Завершен11 лет назад
- $16
Новый раздел “Партнер года” на сайте artsuvenir.com 1. Внутренняя навигация между разделами “Партнер года” должна быть по аналогии с http://helpers.kz/konkurs/about.html. Т.е. в верхней части контента должно быть три ссылки: “О программе”, “О конкурсе”, “Стать участником”, “Личный ...Завершен11 лет назад
1. Расставить элементы меню по порядку Комплекты Спецпредложения О компании Телеканалы Доставка Установка ...Завершен11 лет назад
Установить joomla на хостингЗакрыт11 лет назад
- $250
Я занимаюсь оптимизацией сайтов, сейчас сделал реедизайн сайта, нужно сверстать страницы и перенести на движок. Страниц 16- 25 .Закрыт11 лет назад
- $10
Требуется натянуть шаблон http://vasterad.com/themes/nevia/index.html на Wordpress Макет предоставляю.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется разработчик для создания сайта на symfony 2. Подробности в личку.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт vetpomosh-doma.ru, у сайта 8 страниц, нужно перенести их с сохранением текста и имен файлов, дизайн частично новый, частично старый. Кто возьмется пишите цены и срокиСистемы управления (CMS)14 заявокЗакрыт11 лет назад
На странице http://www.masterheating.ru/montazh-otopleniya.html есть калькулятор подсчета отопления. Я хочу устновить такой калькулятор в каждой категории и подкатегории следующих разделов http://www.masterheating.ru/razdel-obyavlenii.html-0 http://www.masterheating.ru/razdel-obyavlenii.html http://www.masterheating.ru/theory.html http://www.masterheating.ru/galereya-nashih-rabot.html http://www.masterheating.ru/galereya-nashikh-rabot.html Прикрутить банер "кнопку калькулятора" над маленьким банером с права (который тоже надо будет прикрутить) в место блока "Новости" ...Завершен11 лет назад