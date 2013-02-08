Создать сайт на wordpress из PSD шаблона

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок201 просмотр
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Нужен сайт на wordpress. Есть шаблон в PSD/ Сайт визитка + маленький каталог (около 20-30 поз.)

WordPressСайт на WordPress
11 лет назад
Droxed
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
CoolHeart
Виктор 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$70
3 дня
Самый отвратительный исполнитель! Никогда не связывайтесь! Тупая потеря времени. Уверяет что все будет ОК и все вовремя, а потом резко пропадает и не выходит на связь