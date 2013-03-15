Создание модулей и хаков для DLE

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У меня есть сайт на dle и постоянно возникает потребность в специфическом функционале - написание модулей.

Мне нужен человек, который сможет писать нужные мне модули.

Для примера: первое что мне нужно, это избавится от "404 not found" на странице с ненайденным тегом и других страницах ошибок 404. Сделать редирект 301.

skype#artemedon

11 лет назад
ArtemedoN
Артём 
38 летИзраиль
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!