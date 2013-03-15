Создание модулей и хаков для DLE

У меня есть сайт на dle и постоянно возникает потребность в специфическом функционале - написание модулей.

Мне нужен человек, который сможет писать нужные мне модули.

Для примера: первое что мне нужно, это избавится от "404 not found" на странице с ненайденным тегом и других страницах ошибок 404. Сделать редирект 301.

skype#artemedon