на сервере все установлено, требуется подключить и настроить в рамках конкретного проекта.
(Joomla) Установка шаблона с настройками модулей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет: До 25$
Требуется установить/натянуть шаблон http://www.yootheme.com/demo/joomla/micasa на уже установленную joomla 2.5 версии.
Шаблон есть.
Нужно:
1. Установить на рабочий сайт
2. Встроить в шаблон расположение модулей с уже установленного шаблона, т.е. все позиции модулей имеющегося а так же с самого устанавливаемого.
Имеется демо сайт для изучения позиций.
На все вопросы отвечу в ICQ 639-463-299 или тут.
Оплата на кредитную карточку или на QIWI кошелек.
P.S. Заявки просьба оставлять тем, кто может это выполнить сегодня же или до завтра в первой половине дня.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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