(Joomla) Установка шаблона с настройками модулей

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки162 просмотра
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Требуется установить/натянуть шаблон http://www.yootheme.com/demo/joomla/micasa на уже установленную joomla 2.5 версии.

Шаблон есть.

Нужно:

1. Установить на рабочий сайт

2. Встроить в шаблон расположение модулей с уже установленного шаблона, т.е. все позиции модулей имеющегося а так же с самого устанавливаемого.

Имеется демо сайт для изучения позиций.

На все вопросы отвечу в ICQ 639-463-299 или тут.

Оплата на кредитную карточку или на QIWI кошелек.

P.S. Заявки просьба оставлять тем, кто может это выполнить сегодня же или до завтра в первой половине дня.

Joomla
11 лет назад
Sina
39 летКазахстан
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
kolyaodessa
Николай 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
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