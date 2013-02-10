(Joomla) Установка шаблона с настройками модулей

Бюджет: До 25$

Требуется установить/натянуть шаблон http://www.yootheme.com/demo/joomla/micasa на уже установленную joomla 2.5 версии.

Шаблон есть.

Нужно:

1. Установить на рабочий сайт

2. Встроить в шаблон расположение модулей с уже установленного шаблона, т.е. все позиции модулей имеющегося а так же с самого устанавливаемого.

Имеется демо сайт для изучения позиций.

На все вопросы отвечу в ICQ 639-463-299 или тут.

Оплата на кредитную карточку или на QIWI кошелек.

P.S. Заявки просьба оставлять тем, кто может это выполнить сегодня же или до завтра в первой половине дня.