Модуль социальных групп для Livestreet CMS

Ведется поиск человека для работы над модулем для сайта. Оплата по договоренности, сдельная. Возможно продолжение сотрудничества по желанию разработчика и в зависимости от качества выполненной работы.

Задача:

Преобразование элемента системы Livestreet CMS "коллективные блоги" в социальные группы пользователей.

Требования:

Каждая группа должна иметь определенное количество участников (в неё можно войти, из неё можно выйти). Во главе группы есть администратор. У каждой группы есть свой форум. Возможность писать сообщения на стену группы сохраняется. (сиречь как Вконтакте)

Дополнительно:

Администратор группы наделен правами создавать статусы, и присваивать их пользователям своей группы. Статусы, созданные администратором в рамках группы, должны отображаться в группе. Статусы, полученные пользователем от разных групп, должны отображаться в профиле. Администратор или автор первого сообщения темы на форуме группы может устанавливать ограничения на доступ к теме пользователям с определенным статусом.