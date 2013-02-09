Модуль социальных групп для Livestreet CMS

Для постоянной работы требуется программист Битрикс: - создание инфоблоков и структуры сайта - интеграция вёрстки в битрикс - правка js/jquery скриптов - кастомизация компонентов - создание и настройка интернет-магазинов - установка, настройка, обслуживание необходимо: - опыт работы с битриксом от 1 года - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ведется поиск человека для работы над модулем для сайта. Оплата по договоренности, сдельная. Возможно продолжение сотрудничества по желанию разработчика и в зависимости от качества выполненной работы.
Задача:
Преобразование элемента системы Livestreet CMS "коллективные блоги" в социальные группы пользователей.
Требования:
Каждая группа должна иметь определенное количество участников (в неё можно войти, из неё можно выйти). Во главе группы есть администратор. У каждой группы есть свой форум. Возможность писать сообщения на стену группы сохраняется. (сиречь как Вконтакте)
Дополнительно:
Администратор группы наделен правами создавать статусы, и присваивать их пользователям своей группы. Статусы, созданные администратором в рамках группы, должны отображаться в группе. Статусы, полученные пользователем от разных групп, должны отображаться в профиле. Администратор или автор первого сообщения темы на форуме группы может устанавливать ограничения на доступ к теме пользователям с определенным статусом.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Бюджет: До 25$ Требуется установить/натянуть шаблон http://www.yootheme.com/demo/joomla/micasa на уже установленную joomla 2.5 версии. Шаблон есть. Нужно: 1. Установить на рабочий сайт 2. Встроить в шаблон расположение модулей с уже установленного шаблона, т.е. все позиции модулей имеющегося ...Завершен11 лет назад
- $20
на сервере все установлено, требуется подключить и настроить в рамках конкретного проекта.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Установить и настроить тему wp так же как в деме. Сейчас часть работы сделана нужно доделать. Вот ссылка демо темы http://demo.themevan.com/preview.php?theme=simplekey сейчас vasyaq.bget.ruСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
В файле ссылка на простейший сайт-пример. Ваша задача: 1). Скачать последнюю русскую версию WP. 2). Скачать плагин галереи fotorama (http://fotoramajs.com/plug-in/) 3). Найти похожий на пример простой белый шаблон. В комплекте с WP, например, есть что-то похожее. 4). Сделать такое ...Завершен11 лет назад
Добрый день , 1-й Нужно сделать прогресс бар который показывает количество собранных денег и количество оставшихся считать ничего не нужно все суммы вводятся вручную (должны быть 2 поля в админке товара, в Zoo ) - задача виджета ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен сайт на wordpress. Есть шаблон в PSD/ Сайт визитка + маленький каталог (около 20-30 поз.)Закрыт11 лет назад
У меня есть сайт на dle и постоянно возникает потребность в специфическом функционале - написание модулей. Мне нужен человек, который сможет писать нужные мне модули. Для примера: первое что мне нужно, это избавится от "404 not found" ...Завершен11 лет назад
Требуются следующие доработки сайта на CMS ModX: - вывод и сортировка статей по количеству посещений - вывод и сортировка статей по количеству комментариев В дальнейшем возможно будут еще некоторые мелкие доработкиСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад