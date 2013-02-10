Доработка и наполнение ряда сайтов

$80
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки175 просмотров
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Язык - джумла и битрикс в основном. Есть сайт на хтмл.

Сроки сжатые, нужно работать быстро.

кто сможет приступить уже сегодня?

Оплата указана за объем.

11 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
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