Протестировать и оптимизировать сайт.

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка130 просмотров
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Задание следующие: Есть жалоба клиента на плохую раскрутку сайта, сетует на проблему с кодировкой и плохую оптимизацию. В общем нужно протестировать и оптимизировать. Движок мне неизвестен, возможно самописный. Сайт -mazdar.ru нужны примерная цена и сроки, далее будем обсуждать подробнее.

11 лет назад
canku
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад