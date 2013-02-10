Уникальная тема WordPress Интерьер

На сайте установлен движок WordPress. После переноса с тестового хостинга перестал нормально работать плагин slideshow-gallery, а именно только отображение маленьких фото. То есть загрузка файлов происходит нормально, всё вроде работает, но на сайте и в админке не ...
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