Список категорий и товаров на странице OpenCart

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка156 просмотров
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Подскажите требуется вывести список товаров под каждой категорией на одной странице, стоимость и сроки.

OpenCart
11 лет назад
criaton
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад