Обновление сайта недвижимости

Есть сайт http://www.hayatestate.com нужно сделать его обновление, есть два варианта бюджетный - поменять дизайн заверстать и внести небольшие изменения, или более дорогой тз в прицепе дизайн меняется тоже но плюс то что описано в тз. Дизайн не учитывать только техническую часть. Сайт сделан на wp при более полном обновлении можно поменять cms рассмотрю предложения.