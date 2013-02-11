Обновление сайта недвижимости

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки132 просмотра
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Есть сайт http://www.hayatestate.com нужно сделать его обновление, есть два варианта бюджетный - поменять дизайн заверстать и внести небольшие изменения, или более дорогой тз в прицепе дизайн меняется тоже но плюс то что описано в тз. Дизайн не учитывать только техническую часть. Сайт сделан на wp при более полном обновлении можно поменять cms рассмотрю предложения.

11 лет назад
artmaker911
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад