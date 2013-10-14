criaton

Виталий criaton

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

[email protected]

Отзывы фрилансеров

furiyn
Семен 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Отладка Java-скрипта
Java
Главное это своевременная оплата! Честный заказчик, советую!
Все сделано, спасибо.
Ответный отзыв