Необходимо на сайте CMS Bitrix в инфоблоке вывеси все элементы (записи) из разделов, разделы которых указаны в другом инфоблоке.
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Починить в CMS OpenCart скрипт на Java Script и Ajax, так как некоторые опции не корректно работают.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
CMS OpenCart в личном кабинете файлы для скачивания разбиты по страницам, сами файлы идут списком с разделяемым заголовком, необходимо если лимит исчерпан, чтобы файлы вместе с заголовком переходили на следующую страницу.Закрыт11 лет назад
К скрипту: Нужно прикрутить функцию: $(function() { $('html, body').animate({'scrollTop':'500px'}); }); Чтобы она срабатывала от параметра: disableLink: falseВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется поправить фильтр на php, не фильтрует по дате корректно, вид ячейки mysql в формате DATE имеет вид "2013-10-14', но фильтр видит всего лишь "2013", получается фильтр работает по году, а ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется для OpenCart создать правило чтобы товар в кратком описании сразу перемещался в корзину с выбором нужных опций, а не переадресовывался на страницу с полным описанием товара.Закрыт12 лет назад
Здравствуйте нужно отладить Java скрипт: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Подскажите требуется вывести список товаров под каждой категорией на одной странице, стоимость и сроки.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для OpenCart 1.5.3.1 cделать для разделов ссылок: /index.php?route=information/contact которые отображаются ввиде SEO ссылок например: /контакты/ добавить class чтобы ссылка была активной когда переходишь в данный раздел страницы.Закрыт13 лет назад
Java script который выполняет развертывание дерево категорий хотелось бы чтобы при развертывании одной ветки другая открытая до этого сворачивалась.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
CMS OpenCart Создать копирование категорий путем копирование всей связанной ветки с подкатегориями в ней сроки и стоимостьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно доработать модуль для админ панели написанный на php и ajax основная задача: модернизировать раскрывающийся select список для выбора категорий и привязки их к нужному товару с записью выбранного раздела в базу mySQL ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется выполнить скрипт расчета стоимости поездки на такси php+ajax c показом на Яндекс Карте по городу Новосибирску. Цена и сроки исполненияВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад