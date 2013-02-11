Перенести сайт на другую CMS

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется перенести сайт на другую CMS.

Форм нет, весь контент - просто набор статических страничек с информацией (но страничек много).

Пожалуйста, пишите в личку за подробностями.

Оплата банковским переводом, QIWI или Яндекс.Деньги

11 лет назад
xstupidkidzx
Денис 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад