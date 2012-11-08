xstupidkidzx

Друзья, всем привет! Имеется недоверстанный сайт. Нужно доверстать его. Исходник: http://yadi.sk/d/46Yyy99Y7qMIQ Сверстанная часть лежит здесь: http://dondonut.ru/new/ Предлагайте свою цену. Срок - в течение выходных.
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется начальная верстка сайта с корзиной. Сайт представляет собой магазин пончиков. Можно добавить в корзину коробку пончиков либо одного вкуса, либо собрать коробку из 6 разных штук. Все это влияет на отображение в корзине и расчет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Всем привет, друзья! Необходимо скопировать структуру и содержимое сайта на CMS Wordpress с полным сохранением путей. Доступа к исходному коду сайта нет - только видимое содержимое. Сайт объемный, но довольно простой. Адрес исходника скину откликнувшимся кандидатам. Спасибо!Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется перевести видеорецепт. http://www.youtube.com/watch?v=1W6X47UMGg0 Возможно текст в описании видео и речь женщины совпадает. В итоге необходимо получить текст на русском языке того, что говорит женщина + перевод списка ингредиентов. Цена - открыта.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется перенести сайт на другую CMS. Форм нет, весь контент - просто набор статических страничек с информацией (но страничек много). Пожалуйста, пишите в личку за подробностями. Оплата банковским переводом, QIWI или Яндекс.ДеньгиСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется PHP-программист, имеющий опыт работы с SAPE для выполнения разовых работ. Задания конкретные, с высокой детализацией, сложности возникнуть не должны. Оплата сдельная, способы оплаты обсуждаются.Прочее1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется опытный HTML верстальщик для выполнения разовых заказов. Требуемые навыки: - HTML / CSS - Блочная верстка - JS (jQuery) - приветствуется Интересует ваше портфолио. Оплата сдельная, либо указывайте стоимость часа/дня вашей работы. Способ оплаты обговаривается.HTML-верстка25 заявокЗакрыт11 лет назад