xstupidkidzx

Денис xstupidkidzx

 
34 годаРоссия/Тольятти
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Доверстать начатое. Внутри исходник и готовая част

    Друзья, всем привет! Имеется недоверстанный сайт. Нужно доверстать его. Исходник: http://yadi.sk/d/46Yyy99Y7qMIQ Сверстанная часть лежит здесь: http://dondonut.ru/new/ Предлагайте свою цену. Срок - в течение выходных.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Запрограммировать на JS поведение корзины

    Имеется начальная верстка сайта с корзиной. Сайт представляет собой магазин пончиков. Можно добавить в корзину коробку пончиков либо одного вкуса, либо собрать коробку из 6 разных штук. Все это влияет на отображение в корзине и расчет ...

    JavascriptВерстка сайта
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести сайт на Wordpress (без исходников)

    Всем привет, друзья! Необходимо скопировать структуру и содержимое сайта на CMS Wordpress с полным сохранением путей. Доступа к исходному коду сайта нет - только видимое содержимое. Сайт объемный, но довольно простой. Адрес исходника скину откликнувшимся кандидатам. Спасибо!

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевести видеорецепт. Похоже на итальянский

    Требуется перевести видеорецепт. http://www.youtube.com/watch?v=1W6X47UMGg0 Возможно текст в описании видео и речь женщины совпадает. В итоге необходимо получить текст на русском языке того, что говорит женщина + перевод списка ингредиентов. Цена - открыта.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенести сайт на другую CMS

    Требуется перенести сайт на другую CMS. Форм нет, весь контент - просто набор статических страничек с информацией (но страничек много). Пожалуйста, пишите в личку за подробностями. Оплата банковским переводом, QIWI или Яндекс.Деньги

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-программист, работа с SAPE

    Требуется PHP-программист, имеющий опыт работы с SAPE для выполнения разовых работ. Задания конкретные, с высокой детализацией, сложности возникнуть не должны. Оплата сдельная, способы оплаты обсуждаются.

    PHP
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Опытный HTML верстальщик для разовых работ

    Требуется опытный HTML верстальщик для выполнения разовых заказов. Требуемые навыки: - HTML / CSS - Блочная верстка - JS (jQuery) - приветствуется Интересует ваше портфолио. Оплата сдельная, либо указывайте стоимость часа/дня вашей работы. Способ оплаты обговаривается.

    JavascriptHTMLCSSjQuery
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Перевести видеорецепт. Похоже на итальянский
Денис, спасибо за интересный проект. Буду рада работать с вами еще!
Анна сделала очень качественный и быстрый перевод видеорецепта пончиков. Я очень доволен, надеюсь, Анне этот рецепт тоже может быть кстати ;)
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