Компонент для Joomla 1.5

Задание следующие: Есть жалоба клиента на плохую раскрутку сайта, сетует на проблему с кодировкой и плохую оптимизацию. В общем нужно протестировать и оптимизировать. Движок мне неизвестен, возможно самописный. Сайт -mazdar.ru нужны примерная цена ...
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Необходимо разработать похожий компонент - http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/purchase + добавить возможность рассылки новых публикаций о закупках на почту. Сайт на Joomla 1.5.
Указывайте Ваши сроки и цены.
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