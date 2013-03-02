Компонент для Joomla 1.5

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки172 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать похожий компонент - http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/purchase + добавить возможность рассылки новых публикаций о закупках на почту. Сайт на Joomla 1.5.

Указывайте Ваши сроки и цены.

Joomla
11 лет назад
SupeR3D
Кирилл 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
S-2
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$150
5 дней
Отлично справился с задачей. Сделал даже больше чем требовалось.
При сотрудничестве проблем не возникло. Человек не торопил с выполнением, спокойно ждал оговоренного срока, предоставил и уточнил всю необходимую информацию, никаких дополнительных пожеланий после получения компонента не высказывал, оплатил в тот же день.