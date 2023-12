Обновить Joomla на сайте

Добрый день!

Сайт www.irk-service.ru (joomla 1.5.14)

Необходимо обновить сайт до последней стабильной 1.5.25 или 1.5.26 и расставить права на папки с условиями безопасности CMS.

Что вызвало затруднения:

Залил архив со стабильной версией в корень сайта, распаковал. и появляется ошибка:

"Fatal error: Call to undefined method JPathwaySite::setItemLink() in /var/www/joweb/data/www/irk-service.ru/scripts/menu-filter-result.php on line 444"

menu-filter-result.php - скрипт самописный (есть и другие в этой папке), в 444 строке такой код "$pathway->setItemLink($i,'');"

Скорее всего есть и далее какие-либо несовместимости.

Оплата по договоренности.