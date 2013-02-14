Joomla - поправить ошибку

Помочь установить несколько шаблонов WordPress на хостинг. Планируется 7-10 блогов. Буду благодарен за сообщение с ценой услуги и указанием времени на работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если бродить по сайту http://vector-radio.ru ,
то часто возникает надпись
Надо поправить эту ошибку (url и содержимое должно остаться на своих местах).
joomla 1.0.13 , VirtueMart 1.1.4 stable
Ваши предложения по цене и срокам?
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