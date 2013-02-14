Joomla - поправить ошибку

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки163 просмотра
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Если бродить по сайту http://vector-radio.ru ,

то часто возникает надпись

http://prntscr.com/sc2qb

Надо поправить эту ошибку (url и содержимое должно остаться на своих местах).

joomla 1.0.13 , VirtueMart 1.1.4 stable

Ваши предложения по цене и срокам?

Joomla
11 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Intcorp
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Отлично и оперативно выполнена работа. Спасибо
Работа оплачена, сотрудничеством доволен. Рекомендую)