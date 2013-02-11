Оценить технические затраты на создание проекта

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок115 просмотров
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Есть проект по созданию мультимедиа, уникальный в своем роде на базе разработанных API (подробнее с исполнителем)

Мне нужно знать что нужно для установки этих API, какие условия использования, и что нужно для реализации (техническая команда).

Представленные ими сайты полной инфы не дают, тут нужно будет в переписке выяснять что да как.

11 лет назад
trofimovtv
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад