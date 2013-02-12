Мелкие правки в шаблоне WP Librio

Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать мелкие правки в коде WP шаблона Librio.

1) В качестве лого на сайте стоит просто имя сайта, которое на главной идет текстом, а на остальных страницах ссылкой на главную. Задача - установить лого, но сохранить прежнее условие, т.е. чтобы картинка лого на главной была просто картинкой, а на всех остальных страницах была ссылкой на главную.

2) Необходимо сделать отсутствие циклических ссылок. Например, в меню находятся ссылки на рубрики, зайдя в рубрику, эта ссылка должна стать просто текстом. Это касается трех рубрик.

3) Закрыть от индексации блоки меню. Необходимо, чтобы находясь в рубрике, ссылка на главную (в лого) должна быть в noindex,nofollow. Находясь в посте, нужно закрыть рубрики и главную в noindex,nofollow.

Подробнее с исполнителем. Для специалиста правки не сложные, поэтому прошу назвать адекватную цену за труд. Спасибо)