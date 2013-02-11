Поправить сайт (Joomla)

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок133 просмотра
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Сайт создан на Joomla. С использованием K2 и Simple Image Gallery. На сайте имеется галерея, после изменения порядка разделов (подменю) в галерее, фото стали открываться в новом окне, перестало работать слайд шоу. Никаких ошибок не выдается. Все остальное работает корректно

Нужно поправить ошибку

Возможно догосрочное сотрудничество, проектов много

Указывайте, пожалуйста, срок и примерную стоимость

Предпочтительна оплата яндекс деньгами

Joomla
11 лет назад
victtory
Наталья 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад