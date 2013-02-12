Требуется обновить CMS Joomla + ЧПУ

Компании SvitSoft, для постоянного сотрудничества требуется PHP-программист. Требования: Опыт программирования на PHP минимум 1 год; Знание ModX; Умение разбираться в самописных CMS; Javascript, jQuery. Мы предлагаем: Работe в молодом, дружном коллективе; Профессиональный и карьерный рост; Работа над интересными проектами; Официальное трудоустройство; Технически грамотное руководство; Зона отдыха ...
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Требуется обновить CMS Joomla и настроить ЧПУ
пациент: biulpol.com
На данный момент стоит 1.5, с ЧПУ вообще неразбериха :(
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