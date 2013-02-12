Требуется обновить CMS Joomla + ЧПУ

$50
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки108 просмотров
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Требуется обновить CMS Joomla и настроить ЧПУ

пациент: biulpol.com

На данный момент стоит 1.5, с ЧПУ вообще неразбериха :(

Joomla
11 лет назад
mihaN
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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