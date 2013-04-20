PHP-программист (Киев)

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок179 просмотров
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Компании SvitSoft, для постоянного сотрудничества требуется PHP-программист.

Требования:

Опыт программирования на PHP минимум 1 год;

Знание ModX;

Умение разбираться в самописных CMS;

Javascript, jQuery.

Мы предлагаем:

Работe в молодом, дружном коллективе;

Профессиональный и карьерный рост;

Работа над интересными проектами;

Официальное трудоустройство;

Технически грамотное руководство;

Зона отдыха (настольный теннис, настольный футбол).

PHP
11 лет назад
svitsoft-ua
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад