Virtuemart 1.1.9 Продажа товара упаковками

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка93 просмотра
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Необходимо реализовать процесс продажи штучного товара упаковками и весового товара коробками

Покупатель должен видеть цену за штуку, количество штук в коробке, цену за коробку

Купить можно только коробками

В корзине изменить количество можно только коробками, но желательно чтобы указывалось и количество штук...

Так же и с весовым товаром - цена за кг. цена за коробку, добавлять коробками.

Указывайте, пожалуйста, срок и примерную стоимость

Virtuemart
11 лет назад
scm3m
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
PHP_Warrior
Юрий 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$80
2 дня