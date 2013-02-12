Virtuemart 1.1.9 Продажа товара упаковками

Необходимо реализовать процесс продажи штучного товара упаковками и весового товара коробками

Покупатель должен видеть цену за штуку, количество штук в коробке, цену за коробку

Купить можно только коробками

В корзине изменить количество можно только коробками, но желательно чтобы указывалось и количество штук...

Так же и с весовым товаром - цена за кг. цена за коробку, добавлять коробками.

Указывайте, пожалуйста, срок и примерную стоимость