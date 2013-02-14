Интеграция в джумлу

$40
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки146 просмотров
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Нужно из макета в псд сделать работающий сайт на джумле.

функционал простейший.

11 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
site-service
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Спасибо за отличную оперативную работу. Надеюсь расширять сотрудничество.
Все согласно договоренности. Работа оплачена, все довольны. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.