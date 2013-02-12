Портал Франшиз

Здравствуйте, коллеги. Есть необходимость в сотрудничестве с толковым программистов, знающим Битрикс. Для начало нужно прикрутить функционал "Интернет-магазина" к уже сверстанному сайту - http://phone.dev.make-sait.ru/ Затем еще сделать 2 интернет-магазина (дизайн готов) Ну и если все срастется - будем ...