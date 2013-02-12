DLE: регистрация, личный кабинет, модуль, баннер

$90
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки117 просмотров
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1. Требуется дописать процедуру регистрации на DLE (ТЗ есть)

2. Сделать форму личного кабинета (ТЗ есть).

3. Требуется настройка DLE модуля "Рекламные материалы".

Вывод баннера на главную страницу (шаблон нестандартный, придется покопаться в коде).

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11 лет назад
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад