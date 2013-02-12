Вёрстка и интеграция шаблона на VamShop

$150
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть макеты главной страницы и однообразные внутренние. Необходимо сверстать их и интегрировать в Vamshop CMS. Жду предложений. Сроки горят.

Макеты предоставлю по запросу.

11 лет назад
softua
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • PHP-программист (Киев)

    Компании SvitSoft, для постоянного сотрудничества требуется PHP-программист. Требования: Опыт программирования на PHP минимум 1 год; Знание ModX; Умение разбираться в самописных CMS; Javascript, jQuery. Мы предлагаем: Работe в молодом, дружном коллективе; Профессиональный и карьерный рост; Работа над интересными проектами; Официальное трудоустройство; Технически грамотное руководство; Зона отдыха ...

    PHP
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • DLE: регистрация, личный кабинет, модуль, баннер

    $90

    1. Требуется дописать процедуру регистрации на DLE (ТЗ есть) 2. Сделать форму личного кабинета (ТЗ есть). 3. Требуется настройка DLE модуля "Рекламные материалы". Вывод баннера на главную страницу (шаблон нестандартный, придется покопаться в коде). Оплата Qiwi.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Портал Франшиз

    $250

    Верстка сайта - Портал франшиз Примерный аналог - http://franch.biz/ ТЗ - http://redline.od.ua/TZ.zip Все джипеги для верстки - http://redline.od.ua/JPG.zip С какими CMS работаете и на какую лучше посадить будет. (ориентировочно джумла) Сразу называйте сроки и цену (нужно сделать до конца месяца) ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен программист Битрикс

    Здравствуйте, коллеги. Есть необходимость в сотрудничестве с толковым программистов, знающим Битрикс. Для начало нужно прикрутить функционал "Интернет-магазина" к уже сверстанному сайту - http://phone.dev.make-sait.ru/ Затем еще сделать 2 интернет-магазина (дизайн готов) Ну и если все срастется - будем ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Virtuemart 1.1.9 Продажа товара упаковками

    Необходимо реализовать процесс продажи штучного товара упаковками и весового товара коробками Покупатель должен видеть цену за штуку, количество штук в коробке, цену за коробку Купить можно только коробками В корзине изменить количество можно только коробками, но желательно чтобы ...

    Virtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мелкие правки в шаблоне WP Librio

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо сделать мелкие правки в коде WP шаблона Librio. 1) В качестве лого на сайте стоит просто имя сайта, которое на главной идет текстом, а на остальных страницах ссылкой на главную. Задача ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад