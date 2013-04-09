Рерайт статей под необходимые ключи.2 статьи по 2500 знаков Пожелания к исполнителям : стоимость не больше 2$ за 1000 зн,профессиональный подход ,соблюдение сроков.
Самоучитель работы на компьютере
Издательство "Ideanomix" ищет авторов книг-самоучителей работы на компьютере:
- "Ноутбук для женщин"
- "Word и Excel без страха для начинающих"
Требование: отличное владение Windows8 и пакетом Microsoft Office 2013
Умение писать тексты.
- Оплата: 80 рублей\1000 знаков с пробелами
- Имя автора на обложку
- Официальный договор
Отбор авторов по результатам тестового задания:
1. Предложить вариант оглавления для книги
Заявки фрилансеров
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