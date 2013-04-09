Самоучитель работы на компьютере

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки248 просмотров

Издательство "Ideanomix" ищет авторов книг-самоучителей работы на компьютере:

- "Ноутбук для женщин"

- "Word и Excel без страха для начинающих"

Требование: отличное владение Windows8 и пакетом Microsoft Office 2013

Умение писать тексты.

- Оплата: 80 рублей\1000 знаков с пробелами

- Имя автора на обложку

- Официальный договор

Отбор авторов по результатам тестового задания:

1. Предложить вариант оглавления для книги

12 лет назад
Ideanomix
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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