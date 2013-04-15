Написание статей

Уже несколько статей мне написала. Работой, сроками и качеством очень доволен. Обяснять на пальцах не нужно, славливает и понимает с полу слова. Пишет на любые темы, не крутит носом, выполняет все качественно и в срок. Буду дальше работать. Всем рекомендую.