Написание статей

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Завершен1 заявка104 просмотра

Нужно написать статьи на разные мебельные тематики.

Написание статей
12 лет назад
sdruslan
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lana-swetla-2013
Лана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$2
2 дня
Уже несколько статей мне написала. Работой, сроками и качеством очень доволен. Обяснять на пальцах не нужно, славливает и понимает с полу слова. Пишет на любые темы, не крутит носом, выполняет все качественно и в срок. Буду дальше работать. Всем рекомендую.
Чёткое ТЗ. Приятный в общении. В ходе работы никаких проблем не возникало ни с общением, ни с оплатой. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Lana-swetla-2013
Лана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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