Здравствуйте, уважаемые авторы.

Нужно тексты по туризму по списку стран.

Тексты должны быть яркими и ёмкими по содержанию. Откуда брать материал есть.

Пишите свои цены и хорошо, если покажете примеры работ.

Ценовой лимит - до 2 дол. за 1000зн. б/п.