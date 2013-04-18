Рерайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен35 заявок389 просмотров

Рерайт статей под необходимые ключи.2 статьи по 2500 знаков

Пожелания к исполнителям : стоимость не больше 2$ за 1000 зн,профессиональный подход ,соблюдение сроков.

12 лет назад
gas6
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

koliu4ka9
Ирина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$2
2 дня
Хорошая работа,доволен!
Работой довольна.

Заявки фрилансеров

koliu4ka9
Ирина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв
12 лет назад

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