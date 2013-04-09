Наполнить сайт контентом

Ищу исполнителя для обработок заявок в ГГЛ (gogetlinks.net)

Здравствуйте уважаемые разработчики!

Меня интересует выполнение заявок в gogetlinks.net

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КАНДИДАТЫ БЕЗ СКАЙПА НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ

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Обязанности:

Рерайт готового материала

Публикация статьи на сайте

Тематики:

туризм (60%)

строительство (30%)

seo (10%)

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Коротко:

я вам предоставляю доступ к сайтам и доступ к бирже

туда (на биржу) периодически приходят заявки от оптимизаторов

для выполнения заявки необходимо написать статью (можно отрерайтить готовую)

с точным вхождением указанного запроса и опубликовать её на сайте.

После чего работа считается выполненной.

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