Рерайтер на постоянную работу

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Завершен9 заявок245 просмотров

Требуется рерайтер на постоянную работу - тематика медицинское оборудование.

Обязательно с опытом работы, присутствие онлайн будние дни.

Объем работы есть, оплата 40/1000 символов.

12 лет назад
Rusklinok
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Отичный работник
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оперативная оплата, всегда на связи. Спасибо за приятное сотрудничество! Всем рекомендую.

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Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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