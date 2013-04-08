Нужны тексты, статьи, новости для сайта.

Требуется написание текстов и статей для заполнения сайта службы недвижимости. Естественно, СЕО-оптимизированные.

Темы:

Для страниц

1. Главная страница;

2. О нас;

3. Услуги;

- сдать квартиру;

- снять квартиру;

- купить-продать;

- ремонт квартир;

- оценка недвижимости;

- юридические консультации;

4. Раздел "Полезная информация". Статьи на свободные темы в сфере недвижимости. Желательно на тему - сдать, снять квартиру в Зеленограде.

5. Раздел "О зеленограде".

И тому подобные.

Пишите стоимость за 1000 знаков. Сроки написания. Мне не нужно много, мне нужно качественно. Уникально. С пониманием того, для чего нужны тексты и статьи.