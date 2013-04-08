Рерайт обзоров компьютерных программ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок172 просмотра

Требуется грамотный!!! рерайт обзоров компьютерных программ.

Заказ - 60-80 статтей

Требования к статьям:

- 1-1,5к знаков без пробелов

- доступность текстов

- высокая уникальность

Требования к кандидату:

- ответственность

- адекватность

- грамотность

- хороший слог

- опыт рерайтинга

Структура рерайта:

1) название программы и 1-2 ключевых предложения о ней.

2) описание программы (напр. описание основных функции, компонентов и т.д.)

- желательно вставить список

- писать понятной для рядового пользователя языком

3) системные требования ( 1-2 предложения)

Оплата:

- проводится по WebMoney на WMR кошелек

- предоплата (по индивидуальной договоренности)

- рерайтинг — 25р. за 1000 символов (без пробелов). Цена окончательная.

Со всеми, кто меня заинтересует, свяжусь самостоятельно.

12 лет назад
rs988
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ChrissLom
Кристина 
31 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$60
10 дней

Заявки фрилансеров

ChrissLom
Кристина 
31 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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