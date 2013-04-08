Для оптимизации сайта по ключевым запросом на долгосрочное сотрудничество ищу контент менеджера. Сайт www.vidmens.ru Важно, это умение писать не всякую чушь, а полезные тексты со здравым смыслом. Вначале вы показываете ...
Рерайт обзоров компьютерных программ
Требуется грамотный!!! рерайт обзоров компьютерных программ.
Заказ - 60-80 статтей
Требования к статьям:
- 1-1,5к знаков без пробелов
- доступность текстов
- высокая уникальность
Требования к кандидату:
- ответственность
- адекватность
- грамотность
- хороший слог
- опыт рерайтинга
Структура рерайта:
1) название программы и 1-2 ключевых предложения о ней.
2) описание программы (напр. описание основных функции, компонентов и т.д.)
- желательно вставить список
- писать понятной для рядового пользователя языком
3) системные требования ( 1-2 предложения)
Оплата:
- проводится по WebMoney на WMR кошелек
- предоплата (по индивидуальной договоренности)
- рерайтинг — 25р. за 1000 символов (без пробелов). Цена окончательная.
Со всеми, кто меня заинтересует, свяжусь самостоятельно.
Выбранный исполнитель
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