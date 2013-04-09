Копирайтеры

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Закрыт5 заявок481 просмотр

Производится поиск новых сотрудников для написания экспертных отзывов. Работа постоянная, не временная! Оплата производится два раза в месяц электронным платежом или после 20 правильно заполненных карточек. Если есть ИП или возможность работы через него, то это будет плюсом. Минимальный объем 5 карточек в день. Сперва необходимо выполнить тестовое задание по написанию отзыва о кинотеатре "Каро Фильм Октябрь". На основе проверки этой работы будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве. Тестовое задание не оплачивается, но оно небольшое. Если возникнут вопросы, то я с радостью на них отвечу. Критерии написания текста можно посмотреть в прикрепленных файлах.

12 лет назад
AndreyLW
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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