Требуется грамотный!!! рерайт обзоров компьютерных программ. Заказ - 60-80 статтей Требования к статьям: - 1-1,5к знаков без пробелов - доступность текстов - высокая уникальность ...
Копирайтеры
Производится поиск новых сотрудников для написания экспертных отзывов. Работа постоянная, не временная! Оплата производится два раза в месяц электронным платежом или после 20 правильно заполненных карточек. Если есть ИП или возможность работы через него, то это будет плюсом. Минимальный объем 5 карточек в день. Сперва необходимо выполнить тестовое задание по написанию отзыва о кинотеатре "Каро Фильм Октябрь". На основе проверки этой работы будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве. Тестовое задание не оплачивается, но оно небольшое. Если возникнут вопросы, то я с радостью на них отвечу. Критерии написания текста можно посмотреть в прикрепленных файлах.
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