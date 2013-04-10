Необходимо 100 статей о дизайне

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Завершен9 заявок236 просмотров

Необходимо 100 статей о графическом дизайне.

Каждая статья 2000 символов.

Уникальность не ниже 95%.

ТЗ, материалы для работы вышлю в почту.

Прошу давать ваши цены и примеры работ.

12 лет назад
tatiana_i
Татьяна 
30 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$99
4 дня
Большое спасибо за быстрое и качественное выполнение моего заказа. В текстах были подробно раскрыты все темы, применены "продающие" приемы, соблюдены требования поисковиков. Настоящий комплексный профессиональный подход к своему делу. Работать очень понравилось, буду обращаться вновь.
Спасибо.

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texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
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месяц назад
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