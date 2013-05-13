Качественный рерайт англоязычного контента

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Завершен5 заявок142 просмотра

Доброе время суток. Нужен качественный рерайт англоязычного текста объемом 15к символов. Текст приложен к заданию. Отписывайте пожалуйста со стоимостью, сроками и по возможности 1-2 примера работ.

12 лет назад
amfitozman
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$45
2 дня
У Натальи очень хороший уровень английского языка, все делается в срок, всем рекомендую.
Приятное сотрудничество, своевременная оплата. Рекомендую Андрея как добросовестного заказчика, который умеет четко ставить задачу. Спасибо за работу. Буду рада оказать услуги снова.

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UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад

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