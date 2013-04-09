На постоянную работу ищу исполнителя

Необходимо обеспечить постоянное обновление автомобильного сайта Portalavto.ru

Рубрика: Планируется создание рубрики "Обзоры автомобилей". Нужные модели я укажу исполнителю.

Тип текстов: рерайт

Объём: 2000-2500 тыс.зн.б.п. на статью

Источники: подбор материалов исполнитель осуществляет самостоятельно с сайтов, которые я укажу

Качество текста: главные требования – качество и уникальность (мин. 92% по еткст). Никакого машинного синонимайза с минимальными ручными правками.

Дополнительно:

Также текст должен быть логически форматированным. Т.е. подзаголовки, абзацы там где надо списки и т.д. Т.е. нормальный читаемый текст для людей.

Ссылки на другие сайты, естественно, никакие вставлять нельзя.

Целевая аудитория: Обыватели, простые люди. Не обязательно употребление сложной терминологии.

Бюджет: 45 WMR/1тыс симв. б/п. ----ЯД/WM

ВНИМАНИЕ:

В своей заявке обязательно укажите свою дневную норму, кол-во рабочих дней, ~кол-во часов онлайн. Заявки без этих ответов не будут рассмотрены.