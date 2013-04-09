Ищутся сотрудники для рерайта УЖЕ написанных отзывов. Стоимость работы: 50 рублей за отзыв. Минимальное количество знаков - 1500 без пробелов.
Требуется автор статей на тему Пчеловодство
Нужен человек, который пишет уникальный текст на тему пчеловодство.
Для автора будет еженедельный план на 3-5 статьи
ICQ#: 1-971-530
Заявки фрилансеров
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