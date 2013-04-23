SR_denisov

Надо специалист по продающим текстам для товаров тематика: ягоды, грибы Указывайте стоимость за 1000 з/б, Icq или skype. Буду отдавать предпочтение, кто уже работал с этой тематикой.
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется верстка и натяжка на движок WP внутренней страницы. Указывайте стоимость и как свами связаться.HTML-верстка16 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо поднять ТИЦ у сайта (возраст –4 месяца ). Текущий ТИЦ – 10 Тематика – пчеловодство. ваша стоимость и гарантия поднятие тицаПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Имеются Dofollow блоги. Требуется в каждом оставить сообщение с указанием на сайт и чтобы сообщение прошло моде рациюПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется поставить 2 предложения во время в немецком языке. 1 в настояшие — Презенс 3 прошедшее -Preteritum, Perfekt, Plusquamperfekt 1 будущее — Futurum и того должно получится ...Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
требуется вывести сайт топ http://www.vse-pchelovodstvo.ru/, поднять тиц и трафик стоимость, время? ICQ#: 1-971-530Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, которые будет писать tile, Description, и keywords для статей на тему пчеловодство. Еженедельный план на 3-5 статьи. Стоимость и как с вами связаться? ICQ#: 1–971–530Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, который пишет уникальный текст на тему пчеловодство. Для автора будет еженедельный план на 3-5 статьи ICQ#: 1-971-530Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад