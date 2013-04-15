Статьи для сайта Орифлэйм

Нужно наполнить информацией сайт Орифлейм на следующие темы:

• о продукции Орифлэйм (уникальность, качество, описание продуктов и т.д),

• о возможностях дохода ( по новому маркетинг-плану)

• Орифлэйм для разных слоев населения… (студенты, пенсионеры, мамочки в декрете и т.д.)

(копирайт или рерайт с уникальностью не менее 95% АДВЕГО.) 3 статьи

Каждый текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~1500-2000 знаков. Статьи должны нести осмысленность и полезность для людей (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…). Текст написан живым языком, не научный трактат.

Писать только кто пользуется продукцией или имеет опыт сотрудничества с компанией!!!!!!!. Оплата электронными деньгами . Бюджет ограничен, высокие цены рассматривать не буду.

Укажите сроки и цену, за которую готовы выполнить работу. Статьи пишутся для сайта: www.orif24.ru