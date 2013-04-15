Статьи для сайта Орифлэйм

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Завершен5 заявок272 просмотра

Нужно наполнить информацией сайт Орифлейм на следующие темы:

• о продукции Орифлэйм (уникальность, качество, описание продуктов и т.д),

• о возможностях дохода ( по новому маркетинг-плану)

• Орифлэйм для разных слоев населения… (студенты, пенсионеры, мамочки в декрете и т.д.)

(копирайт или рерайт с уникальностью не менее 95% АДВЕГО.) 3 статьи

Каждый текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~1500-2000 знаков. Статьи должны нести осмысленность и полезность для людей (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…). Текст написан живым языком, не научный трактат.

Писать только кто пользуется продукцией или имеет опыт сотрудничества с компанией!!!!!!!. Оплата электронными деньгами . Бюджет ограничен, высокие цены рассматривать не буду.

Укажите сроки и цену, за которую готовы выполнить работу. Статьи пишутся для сайта: www.orif24.ru

12 лет назад
konolga
Ольга 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kamila2000
Людмила 
42 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$9
1 день
Отличная работа! Все вопросы решались быстро и квалифицированно, результатом довольна на 100% Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
От сотрудничества с Ольгой остались самые приятные впечатления! Сделала предоплату и продлила срок выполнения заказа по моей просьбе. С удовольствием продолжу нашу совместную работу!

Заявки фрилансеров

kamila2000
Людмила 
42 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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