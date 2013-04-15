Доброе время суток. Нужен качественный рерайт англоязычного текста объемом 15к символов. Текст приложен к заданию. Отписывайте пожалуйста со стоимостью, сроками и по возможности 1-2 примера работ.
Статьи для сайта Орифлэйм
Нужно наполнить информацией сайт Орифлейм на следующие темы:
• о продукции Орифлэйм (уникальность, качество, описание продуктов и т.д),
• о возможностях дохода ( по новому маркетинг-плану)
• Орифлэйм для разных слоев населения… (студенты, пенсионеры, мамочки в декрете и т.д.)
(копирайт или рерайт с уникальностью не менее 95% АДВЕГО.) 3 статьи
Каждый текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~1500-2000 знаков. Статьи должны нести осмысленность и полезность для людей (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…). Текст написан живым языком, не научный трактат.
Писать только кто пользуется продукцией или имеет опыт сотрудничества с компанией!!!!!!!. Оплата электронными деньгами . Бюджет ограничен, высокие цены рассматривать не буду.
Укажите сроки и цену, за которую готовы выполнить работу. Статьи пишутся для сайта: www.orif24.ru
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