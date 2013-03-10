phelps90

Дмитрий phelps90

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Angelblack
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Срочный копирайтинг
Доволен работой с Дмитрием. Проявил инициативу, когда была нужна помощь в определении тематики материала.
Задание очень хорошее и высокооплачиваемое. Проблем при сотрудничестве не возникло.
Ответный отзыв
serg2211
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Контент для web-ресурса
Удивительный исполнитель. Делает быстро, да ещё и от предоплаты отказывается. Спасибо.
Заказчик проверяет работу быстро и моментально оплачивает.
Ответный отзыв
Alexusss
Алексей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Необходимо 5 статей
Восхитительно! Всё вовремя и именно так, как я хотел. Работа выполнена на отлично.
Отличный заказчик. Рекомендую сотрудничать не задумываясь.
Ответный отзыв
serg2211
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Написать статью
Статья понравилась, суть идеи полностью раскрыта. Грамотно и точно в срок.
Заказчик предоставил грамотное ТЗ. Оплата поступила без задержек.
Ответный отзыв
Alexusss
Алексей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Стаьи по психологии
Работа выполнена хорошо. Ошибок не замечено, требования ТЗ соблюдены.
Был рад продуктивному сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
от $6
от 1 дня
нет рейтинга