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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Доволен работой с Дмитрием. Проявил инициативу, когда была нужна помощь в определении тематики материала.
Ответный отзыв
Задание очень хорошее и высокооплачиваемое. Проблем при сотрудничестве не возникло.
$30
10 баллов
12 лет назад
Удивительный исполнитель. Делает быстро, да ещё и от предоплаты отказывается. Спасибо.
Ответный отзыв
Заказчик проверяет работу быстро и моментально оплачивает.
$25
10 баллов
12 лет назад
Восхитительно! Всё вовремя и именно так, как я хотел. Работа выполнена на отлично.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую сотрудничать не задумываясь.
$20
10 баллов
12 лет назад
Статья понравилась, суть идеи полностью раскрыта. Грамотно и точно в срок.
Ответный отзыв
Заказчик предоставил грамотное ТЗ. Оплата поступила без задержек.
$7
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена хорошо. Ошибок не замечено, требования ТЗ соблюдены.
Ответный отзыв
Был рад продуктивному сотрудничеству.
Копирайтинг
5 отзывов
от $6
от 1 дня
нет рейтинга