Контент для web-ресурса

$50
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Завершен1 заявка78 просмотров

Необходимо написать 4 статьи обобщающих каждый подраздел сайта. На каждую статью 2500 знаков. Тематика(строительная).

12 лет назад
serg2211
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

phelps90
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Удивительный исполнитель. Делает быстро, да ещё и от предоплаты отказывается. Спасибо.
Заказчик проверяет работу быстро и моментально оплачивает.

Заявки фрилансеров

phelps90
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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